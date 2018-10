Jurrien terug in vluchtelingenkamp Lesbos: 'Dit is gewoon een sloppenwijk'

'Het is best wel apart hier terug te zijn', zegt Jurrien als hij terug is aan het strand op het Griekse eiland. Op een paar kilometer afstand ligt de Turkse kust. De zee is kalm en het oktoberzonnetje zorgt ervoor dat het er aangenaam is.

De stranden liggen er in vergelijking met drie jaar geleden keurig bij. 'Je liep toen letterlijk over de oranje zwemvesten naar het water. Al die mensen zijn natuurlijk doorgereisd, maar nog steeds zijn er duizenden vluchtelingen op dit eiland.'

Tekst gaat verder onder de foto.

Stapels reddingsvesten - Foto: Omroep Gelderland

Duizenden bootvluchtelingen

In 2015 zagen hij en zijn vrouw op hetzelfde strand duizenden bootvluchtelingen de oversteek maken naar Europa. Voornamelijk Syriërs die op de vlucht waren voor het geweld in hun thuisland. Duizenden van hen werden opgevangen op noodlocaties in Gelderland.

Tekst gaat verder onder video.

'You are safe now', riepen Jurrien en zijn vrouw Jeanet tegen de vrouwen en kinderen die, net uit het water getrokken, lagen uit te hijgen op de stranden. Ze hadden de oversteek naar Europa gemaakt en maakten vanaf daar de reis naar de hoofdstad van Lesbos Mytilini. Via de veerboot ging de reis verder Europa in.

Hoewel er nog steeds af en toe boten de oversteek maken, is de route afgesloten. Voor de kust varen de boten van de Europese kustwacht Frontex intensief. Daarnaast zorgt de Turkije-deal uit maart 2016 ervoor dat ook aan Turkse zijde minder vluchtelingen in gammele bootjes kunnen stappen.

Zelfmoorden en verkrachtingen in kamp Moria

'Je ziet dat de Turkije-deal werkt, maar tegelijkertijd zitten hier nog duizenden vluchtelingen vast op het eiland in vluchtelingenkampen', zegt Ten Brinke. Hij doelt daarmee op het vluchtelingenkamp Moria. De laatste weken komen in de media verhalen naar buiten over de slechte omstandigheden, zelfmoorden en verkrachtingen in het kamp. Het kamp is ook één van de plekken die hij wil bekijken.

Luister naar de radioreportage:

Als Jurrien even later een project in kamp Moria heeft bezocht, stapt hij verbijsterd in de auto. 'Voor m'n werk heb ik heel veel sloppenwijken bezocht, maar dit is gewoon een sloppenwijk in Europa. Dat is confronterend man. Dat dit binnen de grenzen van Europa plaatsvindt.'

Zie ook: Gelderlanders helpen vluchtelingen op Lesbos: 'You are safe now'