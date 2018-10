Van Duin lost keepersprobleem van NEC op met uitstekende cijfers

NIJMEGEN - Het keepersprobleem van NEC is voorlopig opgelost door Marco van Duin.

Hij begon het seizoen als derde doelman, maar door het stoppen van Gino Countinho en de knieblessure van Norbert Alblas is hij nu eerste man onder de lat. En sinds hij keept, is er ook een ander probleem weg: het hoge aantal tegendoelpunten. Van Duin kreeg in drie wedstrijden slechts twee goals tegen.

"Ja, daar is niet veel mis mee. De statistieken zijn niet slecht. Het was wel jammer dat we als we de goals tegen krijgen er zelf geen maken. Maar de laatste wedstrijd was het wel in orde. Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk op de nul spelen en we hebben natuurlijk een team dat goals kan maken."

"Oss wordt een hele stugge tegenstander. Zij krijgen er weinig tegen, maar scoren ook niet veel. Dat wordt veel zoeken en de bal laten lopen en niet in slakkentempo. Het is nu zaak om aan te haken bij de top en erbij te blijven. Zelf krijg ik steeds meer ritme, dat merk je als je meer gaat spelen. Dus ik ben wel tevreden."