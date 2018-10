Polenhotel in Zuilichem is van de baan

Er was veel protest in Zuilichem tegen de komst van een hotel waarin zo'n 300 arbeidsmigranten uit Oost-Europa zouden worden opgenomen. Het hotel zou worden gevestigd in een voormalig partycentrum.

Bekijk hieronder de video met wethouder Gijs van Leeuwen (SGP, gemeente Zaltbommel). Daarna gaat de tekst verder.

Inwoners verenigden zich onder meer in Zuilichemse Bewoners Belangen (ZBB). Er werden ook diverse bijeenkomsten gehouden over het onderwerp.

De gemeenteraad van Zaltbommel neemt op 21 februari volgend jaar het definitieve besluit. Er moet in het bestemmingsplan een wijziging worden doorgevoerd, de optie 'logies' moet namelijk uit het stuk worden geschrapt, maar dat lijkt een formaliteit.

In Zuilichem wonen nog geen 1800 mensen.

