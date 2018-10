Alle hens aan dek in Harderwijk na faillissement ziekenhuizen Flevoland

HARDERWIJK - Medewerkers van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk hebben het extra druk nu de MC IJsselmeerziekenhuizen uit Flevoland vanmorgen failliet zijn verklaard. 'We merken een toeloop in het aantal patiënten', zegt woordvoerder Anneke Plette van het St Jansdal.

'Wij doen er echt alles aan om ervoor te zorgen dat er ook nu goede zorg is voor de mensen in Flevoland', legt Plette uit. 'Het is al maanden duidelijk dat de continuïteit van zorg vanuit de MC Groep in gevaar is. Wij hebben de afgelopen periode onderzocht in hoeverre wij een rol kunnen spelen in Flevoland en zijn hierover in gesprek met de zorgverzekeraars.'

Plette vertelt dat het ziekenhuis in Harderwijk dit jaar al 14 procent meer patiënten heeft behandeld dan in 2017 rond deze tijd. 'We zien we de afgelopen maanden een sterke stijging van het aantal patiënten uit Lelystad, Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant en Elburg. We zien ook een toename van sollicitanten vanuit Lelystad.'

Alleen medewerkers uit Harderwijk op polikliniek

De ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Urk en Dronten en een verloskundigenpraktijk van MC IJsselmeerziekenhuizen zijn vanmorgen door de rechter failliet verklaard. Het is nog onduidelijk welke ziekenhuizen de patiënten uit die plaatsen gaan opvangen. Plette legt uit dat daar onder meer in het St Jansdal op dit moment druk naar wordt gekeken.

Het St Jansdal werkte bovendien al op verschillende punten samen met de MC IJsselmeerziekenhuizen, bijvoorbeeld op de polikliniek in Dronten. Deze polikliniek wordt vandaag dus alleen door medewerkers van het Harderwijkse ziekenhuis draaiende gehouden.

Het ziekenhuis heeft opgeschaald om de patiënten uit Flevoland te kunnen opvangen. 'De mensen hier in huis staan helemaal klaar om te helpen.'