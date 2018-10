Code Oranje doet mee aan Provinciale Statenverkiezingen

Bij de Provinciale Statenverkiezingen doet volgend jaar in Gelderland een nieuwe politieke beweging mee: Code Oranje.

De beweging wil meer zeggenschap voor de burger om tegenstellingen in de samenleving te overwinnen. Dat moet gebeuren via referenda, maar ook door burgers daadwerkelijk invloed te geven op hoe geld wordt besteed en beslissingen worden genomen in Den Haag.

De beweging telt burgemeesters, wethouders en raadsleden van allerhande politieke achtergrond. Op lokaal niveau zijn al veel mogelijkheden voor burgerinspraak. De beweging wil dit ook doorzetten op provinciaal en nationaal niveau.

Code Oranje ziet zich als 'middenpartij'. Er is in Gelderland nog geen lijsttrekker gekozen. Marielle Cornielje en Hans Alberse gaan zich, in ieder geval, voor de beweging inzetten.