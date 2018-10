Verdachte van doden vrouw Culemborg blijft nog twee weken in de cel

CULEMBORG - De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een vrouw in Culemborg, blijft nog zeker twee weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris bepaald.

In de nacht van zondag op maandag werd in een appartement aan de Herenstraat in Culemborg een dode vrouw gevonden. Agenten vonden haar nadat de verdachte hen daarop had gewezen.

De verdachte is een man van 31 uit Culemborg. De identiteit van de vrouw is nog niet bekend.

