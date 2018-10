Deel dit artikel:













600.000 kilo ijzerafval in de Apeldoornse bossen

APELDOORN - In de Apeldoornse bossen ligt zo'n 600.000 kilo ijzerslak uit de Middeleeuwen. Dit is industrieel afval van meer dan duizend jaar geleden. De archeologiewacht is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het onderhoud van de ijzerslakhopen.

Ongeveer duizend jaar geleden was de hele Veluwe een mega industriegebied. Tussen de zevende en elfde eeuw werd hier heel veel ijzer gewonnen en daar is een ijzerslakhoop het afval van. In Apeldoorn ligt de grootste ijzerslakhoop van heel Nederland. Tijdens de werkdagen van de archeologiewacht, worden naast de ijzerslakhopen ook de grafheuvels onderhouden. Het zijn allebei rijksmonumenten. Gemeentearcheoloog Masja Parlevliet vertelt vol passie over de monumenten: ‘Een grafheuvel lijkt op het eerste gezicht een saaie bult met zand, maar ik weet hoeveel verhalen er eigenlijk onder zitten en dat maakt het heel fascinerend. En hoe mooi is het dat wanneer je hier je hond uitlaat, je onderweg verwijzingen hebt naar de geschiedenis.’ Prehistorische begraafplaats Vanaf 3000 v. Chr. tot aan het jaar 0 werden grafheuvels aangelegd om de doden in te begraven. Masja: 'Soms ligt er één persoon onder, maar het werd vaak over een periode van duizend jaar meerdere keren gebruikt, dus het kan ook zijn dat er vijftig mensen onder liggen.' Onze presentatrice Sonja Booms, van het programma Gelderland Helpt, ging langs bij Masja om zelf de grafheuvels en ijzerslakhopen in Apeldoorn te bekijken. U kunt helpen om deze archeologische sporen zichtbaar te houden op zaterdag 17 november, dan organiseert de archeologiewacht weer een werkdag. Als we niks doen, gaan de grafheuvels verloren. Vindt u geschiedenis interessant en wilt u helpen om de rijksmonumenten te onderhouden? Meld u dan aan via Gelderland Helpt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52

