Acuut instortingsgevaar bergingen Renkum Foto: Gert Budding

RENKUM - Door verzakkingen is er acuut instortingsgevaar bij zes bergingen aan de Brinkweg in Renkum. Dat stelt de gemeente Renkum. Bovendien zijn twee carports onvoldoende veilig. Er is geen gevaar voor nabijgelegen woningen.

De gemeente laat de stenen bergingen slopen en is van plan uit coulance de kosten van het plaatsen van nieuwe houten bergingen voor haar rekening te nemen. Vanwege de verzakkingen zijn ook gas- en waterleidingen, het riool en het straatwerk geïnspecteerd. Uit controle blijkt dat de gas- en waterleidingen veilig zijn. Een klein deel van het riool blijkt verzakt. De gemeente bekijkt wat voor herstel noodzakelijk is.