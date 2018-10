Deel dit artikel:













Katje reist heel Nederland door, maar van wie is-ie? Foto: Facebook Dierenartsenpraktijk De Meijerij

DOETINCHEM - Een kitten is woensdag met een koerier door heel Nederland gereden en is nu op zoek naar zijn baasje. Mogelijk is het diertje in Gelderland aan boord gestapt.

Het gaat om een ongeveer vier maanden oud katertje dat nog niet gechipt is. Daardoor is het lastig om te achterhalen wie de eigenaar is. De koerier reed vanuit IJsselstein via Assen naar het Brabantse Asten en kwam onderweg langs Doetinchem en Arnhem. Ergens onderweg is het katje aan boord geklommen. In Doetinchem moest de koerier op de Aalbos zijn, in de wijk De Huet. In Arnhem stopte de koerier op de Schoolmeesterwaard in de wijk Schuytgraaf. Wie meer weet kan contact opnemen met Dierenartsenpraktijk De Meierij, in het Brabantse Schijndel. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52