Weinig reden tot veranderingen bij NEC tegen stug TOP Oss

NIJMEGEN - NEC speelt vrijdagavond thuis tegen TOP Oss waarschijnlijk met dezelfde elf namen als vorige week tegen Telstar.

Het werd toen in Velsen 3-0 en dat was de eerste makkelijke zege dit seizoen voor de Nijmegenaren. Robin Buwalda en Josef Kvida vormen het centrale duo achterin. Mathias Bossaerts trainde donderdag weer mee na zijn enkelblessure, maar begint op de bank., Rens van Eijden (hamstring) trainde apart. Verder kreeg Mart Dijkstra op het middenveld de voorkeur boven Joey van den Berg, die terug was van een kuitblessure. Verder ontbreken Randy Wolters en Norbert Alblas, die revalideren na knieblessures en nog wel even uitgeschakeld zullen zijn.

Het verschil op de ranglijst tussen beide ploegen is drie punten. NEC oefende in de voorbereiding achter gesloten deuren tegen TOP Oss en won met 1-0. Vorig seizoen was het lastiger voor de Nijmegenaren. In De Goffert kwam NEC op achterstand, maar werd het uiteindelijk 2-1. In Oss werd met 3-0 verloren. Ragnar Oratmangoen (foto) is door NEC verhuurd aan TOP en is daar een vaste waarde. Ook de voormalige NEC-jeugdspelers Dennis Janssen en Dani Centen behoren tot de selectie.

Vermoedelijke opstelling: Van Duin; Joppen, Buwalda, Kvida, Labylle; Overtoom, Achahbar, Dijkstra; Okita, Braken, Romeny.