Toren Oude Kerk Ede na ruim een jaar uit de steigers De Oude Kerk voor de restauratie - Foto: ANP

EDE - De restauratie van de toren van de Oude Kerk in Ede is klaar. Deze dinsdag is de feestelijke heropening, met onder meer een concert van de beiaardier.

De toren heeft ruim een jaar in de steigers gestaan en dat is veel langer dan gepland. De klus had voor de Heideweek in augustus klaar moeten zijn, maar de kerk bleek in slechtere staat dan gedacht. Ook lag het werk in de zomer stil vanwege de hoge temperaturen. Daardoor kon het voegwerk niet genoeg uitharden. De opening is om 13.30 uur door wethouder Veltman. Daarna is er een openingsconcert van beiaardier Boudewijn Zwart. Ook zijn er gratis rondleidingen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52