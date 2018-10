Stichting tegen autodiefstallen ten onder aan eigen succes

HOEVELAKEN - De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) in Hoevelaken houdt ermee op, meldt De Telegraaf. Vanaf 1 januari is het voorbij, omdat het aantal diefstallen van auto's en vrachtwagens spectaculair is gedaald.

De stichting werd in 1997 opgericht om het probleem van autodiefstallen aan te pakken. Daar waren tien partijen bij betrokken, waaronder de politie, het Openbaar Ministerie, het Verbond van Verzekeraars en de Bovag.

In het oprichtingsjaar werden 34.000 motorvoertuigen gestolen, vorig jaar waren dat er iets meer dan 12.000.

'Jaar na jaar daalden de diefstalcijfers en ook dit jaar zet die trend zich voort,' zegt directeur Titus Visser tegen de krant. 'Ook nu hebben we in vergelijking met de eerste helft van 2017 alweer te maken met een afname van 14 procent. Nu is het punt aangebroken om te zeggen dat wij niet meer nodig zijn. Alles wat we redelijkerwijs kunnen doen is inmiddels gebeurd.'

'Brede aanpak is achterhaald'

Volgens Visser is het denken in een brede aanpak een beetje achterhaald. 'In de voertuigcriminaliteit spelen inmiddels nieuwe problemen die een andere aanpak vragen. Denk daarbij aan zaken als identiteitsfraude en het manipuleren van connected cars.'