Opnieuw een autobrand in Culemborg Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink

CULEMBORG - In Culemborg is donderdagochtend in de wijk Hoge Prijs een auto in brand gevlogen. Bij aankomst van de brandweer lag de achterruit eruit en stond de kofferbak in brand.