'We kunnen alleen maar hopen'; boten liggen scheef door laagwater (met fotoserie)

GIESBEEK - Het lage water heeft gevolgen voor steeds meer plaatsen in Gelderland. Neem nu Giesbeek, waar meerdere plezierjachten in de haven niet meer recht kunnen liggen.

'We kunnen eigenlijk niets,' vertelt Chris Heil, lid van watersportvereniging Giesbeek. 'Alleen maar hopen dat het gaat regenen in Duitsland.' Door regenval in onder andere Duitsland en Zwitserland wordt het waterpeil in de Rijn aangevuld, wat de enige oplossing is voor het laagwaterprobleem in ons land.

Hans van den Hoorn in gesprek met schipper Rein Schut over het lage water:

Schade

Die oplossing is hard nodig voor de 800 schepen die in de haven van Giesbeek liggen. 'Alleen de schepen met een platte onderkant zakken mee met het water. Alle andere kunnen veel schade oplopen omdat ze scheef komen te liggen. In principe moet een schip op de kiel (het zwaard) kunnen liggen maar dat is ook weer afhankelijk van de ondergrond.'

Winterklaar

Een bijkomend probleem is dat de schepen door het lage water niet uit de haven van Giesbeek gehaald kunnen worden. 'De meeste eigenaren doen dat voor de winter maar nu moeten de schepen in het water winterklaar gemaakt worden', vertelt Heil. 'Dat kost nogal wat.'

Om dat te voorkomen moet er nog voor de winter invalt een meter water bij. 'Dus we blijven maar hopen.'

