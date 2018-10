'De Klok Logistics nieuwe hoofdsponsor NEC'

NIJMEGEN - NEC presenteert vandaag de nieuwe hoofdsponsor. Het gaat vrijwel zeker om De Klok Logistics.

Dat melden bronnen rond de Nijmeegse club. Het nieuws is nog niet officieel bevestigd. De Klok Logistics is een goederenvervoerbedrijf uit Nijmegen.

Het bedrijf moet de opvolger worden van EnergieFlex,dat deze week failliet ging. Voor NEC was dat een flinke tegenvaller, maar er werd snel geanticipeerd. NEC ondervindt dientengevolge nauwelijks schade. Bovendien is de financiële zodanig verbeterd, dat dit soort tegenslagen de club niet echt opbreken. Twee jaar geleden stond NEC nog onder curatele van de KNVB en was een dergelijke strop wel dramatisch geweest.