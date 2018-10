Kritiek op Nijmeegs winkelcentrumplan: 'Niet te pruimen'

NIJMEGEN - Er ligt een nieuw plan voor de verschillende winkelcentra in de Nijmeegse wijk Dukenburg. Bewoners zijn niet mals: 'niet te pruimen' en 'ondoordacht' wordt er woensdagavond tijdens een speciale bijeenkomst geroepen.

De winkelcentra Meijhorst en Weezenhof mogen in de voorgenomen plannen twee supermarkten gaan huisvesten. Winkelcentrum Malvert mag niet uitbreiden en houdt een supermarkt. De eigenaar van de Jumbo in Malvert wil niets liever dan meer vierkante meters, maar dat mag ook niet.

Tijdens de bijeenkomst waarbij bewoners, ondernemers en politici samenkwamen, was er brede steun voor de supermarktondernemer uit Malvert. 'Dat winkelcentrum bedient drie Nijmeegse buurten', zeggen bewoners. Ze zijn bang dat het winkelcentrum in Malvert leeg zal lopen als er niet mag worden uitgebreid, terwijl er in andere winkelcentra supermarkten bijkomen.

'Geen twee supermarkten nodig'

Ondernemers en bewoners in Meijhorst zeggen helemaal geen tweede supermarkt nodig te hebben. 'We hopen wel dat er snel iets gebeurt. Het is echt verouderd en we zijn toe aan vernieuwing', vertelt een ondernemer met luid applaus tot gevolg.

Ook het bewonersplatform in Weezenhof, waar het winkelcentrum vorig jaar deels afbrandde, zegt geen tweede supermarkt nodig te hebben. Dat terwijl het de grote wens is van de eigenaar van het winkelcentrum, Ton Hendriks. 'Bij twee supermarkten zullen ze elkaar de tent uitvechten', zegt een van de bewoners. Ze pleiten voor één, grote supermarkt.

'Enorme leegstand'

In het grotere, centrale winkelcentrum Dukenburg in Zwanenveld is er ook angst voor de extra supermarkten in Meijhorst en Weezenhof. 'Het gaat niet goed met ons winkelcentrum. We hebben te maken met een toegenomen leegstand, inmiddels ongeveer 5000 vierkante meter. Met twee supermarkten in de wijken ga je sleutelen aan de infrastructuur', benadrukt Maarten Mulder van de vereniging van eigenaren.

De algemene consensus lijkt helder: één grotere supermarkt per wijk. De gemeenteraad gaat zich er de komende tijd over buigen. Eind november valt er een definitieve beslissing.

