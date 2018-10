Gelderland in trek bij kermisexploitanten: 'De ligging is ideaal'

De afgelopen vijf jaar zijn er 22 ondernemingen bij gekomen. Dat is bijna het drievoudige van 'kermisprovincie' Noord-Brabant die er de afgelopen jaren maar acht ondernemers bij kreeg. Toch blijft Brabant dé kermisprovincie van het land, maar het scheelt nog maar één onderneming.

De top 3:

1. Noord Brabant, 260 kermisondernemingen.

2. Gelderland, 259 kermisondernemingen.

3. Noord Holland, 141 kermisondernemingen.

Gebaseerd op cijfers van januari 2018. Bron: KvK

Gelderland ligt centraal

De toename van het aantal kermisondernemingen in Gelderland is volgens kermisexploitant Hans Eckelboom logisch. 'De ligging is ideaal als je veel moet reizen. Je bent zo in alle uithoeken van Nederland en dat is van levensbelang, want diesel is een gigantische kostenpost.'

Eckelboom vestigde zich al jaren geleden in het Gelderse Rumpt van waaruit de familie gedurende het kermisseizoen met hun attracties door het land reizen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

In de nieuwe tv-serie Kermis met de Eckelboompjes volgen we Hans en zijn bijzondere kermisfamilie. We krijgen een uniek kijkje achter de schermen van de kermiswereld. Vanaf deze donderdag is de serie 8 weken lang te zien bij Omroep Gelderland. De uitzending begint om 17.35 uur en wordt daarna elk uur herhaald.