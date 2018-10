Deel dit artikel:













Auto vliegt in brand op N325; metershoge vlammen uit motorkap Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Op de Pleijweg (N325) in Arnhem is woensdag aan het begin van de avond een auto in brand gevlogen.

Metershoge vlammen sloegen uit de motorkap. Voor zover bekend kon de bestuurder van de Mercedes zich op tijd in veiligheid brengen. De brandende auto stond net na de kruising met de Westervoortsedijk in de berm. Waarschijnlijk is de brand ontstaan door een technisch mankement.