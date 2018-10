Familie terreurverdachte wacht bedroefd op bericht zoon: 'Niets van hem vernomen'

De inval in Huissen.

HUISSEN - Al vier weken zit hun zoon in voorarrest. Hoe het met hem is, wat er in zijn hoofd omging, en vooral of het klopt dat hij betrokken was bij het beramen van een aanslag, dat vraagt de familie van terreurverdachte Shevan A. uit Huissen zich nog steeds af.

'Nou, niet goed', zegt de moeder van Shevan. op de vraag hoe het met haar gaat. Haar gezicht staat moe en verdrietig. Sinds de arrestatie van hun zoon heeft het gezin niets van hem vernomen.

Grote weerslag op gezin

Vorige week werd het voorarrest van Shevan A. en de zes mede-terreurverdachten met drie maanden verlengd. De beperking werd opgeheven, waardoor ze weer contact mogen hebben met de buitenwereld. Sindsdien wachten de ouders van Shevan op bericht. 'We horen af en toe iets van de advocaat', zegt zijn moeder. 'Maar we willen hem horen. We willen hem ook zien, maar dat mag niet.'

Ze staat in de huiskamer naast de eettafel, waaraan haar andere zoon zit. Ook Shevan's vader is de huiskamer ingelopen. Ook hij ziet er moe uit. De arrestatie heeft een grote weerslag op het gezin, beaamt hij.

Beramen van aanslag

Shevan A. werd op donderdag 27 september in zijn ouderlijk huis opgepakt. Thuis hadden ze geen enkel vermoeden. Ze hoorden later dat hij en zes anderen werden verdacht van het beramen van een aanslag.

Naast het voorbereiden van een aanslag verdenkt het Openbaar Ministerie de groep van deelname aan een terreurorganisatie. De andere zes werden in Arnhem en Weert opgepakt.

'Hij heeft niets gedaan'

Shevan's familie kan nog steeds niet geloven dat hun zoon tot zoiets in staat is. 'We weten 99 procent zeker dat hij niets heeft gedaan', zegt zijn broer.

Shevan ging met de groep verdachten om. Maar of ze vrienden waren weet hij niet. 'Ze zagen elkaar wel eens. Of ze echt vrienden waren, dat weet alleen hijzelf.'

'Nooit met justitie in aanraking'

Shevan ging soms naar de moskee, maar niet heel vaak, volgens zijn moeder. 'Daar had hij de tijd niet voor.' Hij had het goed voor elkaar, zegt zijn broer. 'Hij deed een hbo-opleiding en had een baan.'

Met justitie was hij nog nooit in aanraking geweest. 'We hebben niets gemerkt.' Shevan moet beïnvloed zijn door de jongens waarmee hij omging, denkt zijn moeder. Dat is volgens haar de enige verklaring.

Steun van buren en vrienden

Shevan's ouders kwamen zo'n twintig jaar geleden naar Nederland, toen in 1998 een bloedige oorlog woedde in het Koerdische Irak. Met ouders van andere verdachten hebben ze geen contact. Ook niet met de ouders van de andere Arnhemse verdachte die uit Koerdisch Irak komen. Wel hebben ze steun aan buren, aan vrienden en gezinnen om hen heen, zegt ze.

In de huiskamer staan vazen met bloemen op de dressoir. 'Iedereen leeft mee', zegt zijn moeder. 'Ze zeggen dat ze weten dat we een goed en net gezin zijn.'

Vanuit de gemeente is hulp aangeboden, maar daar is het gezin niet op ingegaan. 'We hebben zelf tijd nodig binnen de familie om tot rust te komen', zegt de broer. 'Ik denk niet dat een externe partij daar op dit moment aan kan bijdragen.'

