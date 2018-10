Uitgezette broers Andropov willen niet terug: 'Alles is daar stuk'

Twee van de kinderen uit het gezin Andropov, Maksim (14) en Dennis (10), zijn nu wel in Nederland op een toeristenvisum. Het jongste meisje en beide ouders zijn in Oekraïne, want vader en moeder hebben een inreisverbod. Het verzoek van de familie aan de rechter is om dat op te heffen, zodat ze in Nederland de rest van de procedure kunnen afwachten. Over twee week hoort de familie of ze de vierde asielprocedure die ze hebben aangespannen, hier mogen afwachten.

'Alles is stuk'

Ondertussen blikken Maksim en Dennis terug op de tijd die ze in Oekraïne hebben doorgebracht. 'Het is raar om in een land te zijn waar je nooit bent geweest en waar je ook geen goede verhalen over hoort', zegt Maksim. Dennis vult aan: 'Alles is daar stuk.'

Een ander probleem is de taal. 'Ik kan geen Oekraïens en je mag alleen naar school als je de taal spreekt', legt Maksim uit. Hij heeft een taalontwikkelingsstoornis en krijgt daarvoor in Oekraïne geen hulp, zegt de familie. Daarom zou hij onderwijs in Nederland moeten genieten, vinden ze.

'Binnen een uur stukken overleggen'

De juridisch adviseur van de familie Andropov betoogde tijdens de zitting dat de familie niet de kans heeft gehad om op de dag van uitzetting hun asielaanvraag te onderbouwen. 'Ze moesten binnen een uur stukken overleggen. Die termijn is veel te kort.'

Of de rechter dat met de raadsman eens is, wordt over twee weken bekend.

