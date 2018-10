Weurtse woede om windmolens op de grens met Nijmegen

Tot vandaag konden belanghebbenden bezwaar maken bij de provincie. Die moet namelijk het bestemmingsplan aanpassen om de windmolens mogelijk te maken. Er kwamen ruim zeventig bezwaren binnen.

'Zo stil mogelijk is nog steeds geluid'

De meeste bezwaarmakers vrezen het geluid en de slagschaduw van de windturbines. De gemeente Beuningen, waar Weurt onder valt, wil de meest luidruchtige soort turbine al verbieden. Veel inwoners gaat dat niet ver genoeg. Karien Pieterse van de Kerngroep Windmolens Weurt woont op 500 meter van de geplande locatie: 'Zo stil mogelijk is nog steeds geluid voor de bewoners. En dat constante draaien van de wieken is iets waar je gewoon gek van wordt.'

'Een hele verbetering'

Gedeputeerde Peter Drenth van de provincie Gelderland wijst erop dat er op de geplande locatie eerst een energiecentrale stond die 'gelukkig' in 2015 is gesloten. Hij vindt het dus een geschikte locatie voor windturbines. 'Het is volgens mij een hele verbetering ten opzichte van wat het was.'

De gemeente Beuningen is niet tegen de plannen. Wethouder Piet de Klein: 'Wij kennen ook de uitdaging voor de stad Nijmegen. Zij moeten zoeken naar plekken voor windturbines.' Maar Karien Pieterse vindt de beoogde locatie een hele slechte keuze. 'Nijmegen klopt zich op de borst: wij zijn Green Capital. Maar ze hebben er daar niet zo veel last van als wij hier.'

'Ons is niets verteld over deze plannen'

Bewoners van de Nijmeegse nieuwbouwwijk Koningsdaal zijn ook onaangenaam verrast. Woordvoerder Cas Bakker van de tegenstanders in de wijk: 'Toen wij in 2016 tekenden voor ons huis, is ons niets verteld over deze plannen.'

Maar Peter Drenth zegt dat Nijmegen deze locatie al in 2013 op het oog had als 'zoeklocatie' voor windenergie, en dat de provincie die locatie al in 2014 opnam in de plannen. Toch blijft Cas Bakker erbij dat een en ander wel eens duidelijker gecommuniceerd had mogen worden.

'Geen dingen waar we ons op verheugen'

Behalve tegen het geluid zien omwonenden ook op tegen de slagschaduwen. Pieterse: 'In het voor- en najaar zullen we heel veel last krijgen van lichtflitsen als de wieken voor de zon komen. Geen dingen waar we ons op verheugen.'

Wettelijk geldt de norm dat huizen maximaal zeventien keer per jaar twintig minuten last mogen hebben van slagschaduwen. In het geval van de windmolens in Nijmegen betekent dat dat de turbines zo'n tachtig uur per jaar stilgezet moeten worden om overschrijding daarvan te voorkomen.

Maar de Kerngroep Windmolens Weurt hoopt dat ENGIE de windmolens zo'n 150 uur per jaar wil stilzetten. Pieterse: 'Dan heeft niemand last van slagschaduwen.' Ook de gemeente Beuningen vraagt aan de provincie om deze zogenoemde nuloptie op te leggen, zoals eerder ook bij windpark Bommelerwaard is gebeurd.

'Iedereen zegt: doe maar bij iemand anders'

Peter Drenth ziet niet in waarom deze laatste eis niet ingewilligd kan worden. Maar zoeken naar een andere locatie voor de windmolens, dat ziet hij niet zitten. 'Waar je in Gelderland ook windmolens ziet, zijn er huizen in de buurt. En iedereen zegt dan 'ja, niet bij mijn huis, doe maar bij iemand anders.' Maar daarin kunnen we als provincie geen onderscheid maken. Want elke Gelderlander is ons even lief. En ergens moeten ze wel staan.'

Energiemaatschappij ENGIE laat weten dat de bouw waarschijnlijk eind 2019 of begin 2020 begint. Als alles volgens plan verloopt worden de windturbines medio 2020 in bedrijf genomen.