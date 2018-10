Voorstanders Zwarte Piet roeren zich in stadhuis Arnhem

De betogers reageren op het idee van GroenLinks om te praten over een andere kleur voor Zwarte Piet. Dat vinden de actievoerders maar onzin.

De aanhangers van Zwarte Piet laten met spandoeken weten hoe zij er over denken. Arnhemmer Rob Garritsen kondigde de actie eerder aan op Facebook. Ook de extreem-rechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) hing een spandoek op aan de publiekstribune in de raadzaal.

'Geen racisme'

Met racisme heeft het hulpje van Sinterklaas in zijn ogen niets te maken. 'Zwarte Piet is zo zwart omdat ze zo zwart als roet worden door de schoorsteen', verduidelijkt Garritsen. Volgens hem kunnen ouders dat goed uitleggen en hebben kinderen daar begrip voor.

Tijdens de raadsvergadering gaf burgemeester Ahmed Marcouch aan dat de kleur van Zwarte Piet tijdens de intocht een zaak is van de stichting die de intocht organiseert. Wel wil hij met de stichting in gesprek gezien de maatschappelijke discussie over Zwarte Piet. Marcouch ziet het Sinterklaasfeest graag als 'een feest waarin alle kinderen in Arnhem zich kunnen herkennen'.

De actievoerders zorgden met hun commentaar en gejoel voor een korte onderbreking van de vergadering

Foto: Omroep Gelderland

