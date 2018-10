Cel en werkstraf voor kopschopper Bokbierdag

ARNHEM - Een 25-jarige man uit Eerbeek is woensdag veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur en 34 dagen cel, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Tijdens de afgelopen Nationale Bokbierdag in Zutphen schopte de man een beveiliger tegen het hoofd.

De man lag dwars toen de politie een andere persoon wilde aanhouden. Daarbij schopte hij de beveiliger tegen het hoofd. Volgens de rechtbank in Arnhem was er sprake van zware mishandeling. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

De Eerbeker moet ook 700 euro schadevergoeding betalen, onder meer omdat hij de bril van de beveiliger vernielde. Die schrok van de hevigheid van het geweld en gaf aan zoiets nog nooit eerder te hebben meegemaakt.

