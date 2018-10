'Directeur RTV Favoriet moet weg', gemeenteraad Zevenaar bezorgd om lokale omroep

'De directeur moet gewoon weg', zegt SP-fractievoorzitter Ed van der Schaft. Hij kent al langere tijd de signalen van (oud)medewerkers die vrezen dat de omroep onder het bewind van Eusman kapot gaat. 'Laat ik voorop stellen dat het probleem niet bij de vrijwilligers ligt, die kunnen hier niets aan doen.'

Het gesprek dat de gemeentes donderdag met de veelbesproken directeur voeren, wil hij niet afwachten. 'Ik wil vanavond nog een debat hierover, het wordt tijd dat er ingegrepen gaat worden.' Van der Schaft vindt dat de familie Eusman (de vader van de directeur zit ook in het bestuur) alle banden met de omroep moet verbreken.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

'Wil zijn kant van het verhaal horen'

Drie jaar geleden verlengde de gemeente de uitzendvergunning, maar ook toen waren er zorgen over de constructie die werd voorgesteld. De VVD heeft nog een motie ingediend, maar uiteindelijk werd de constructie goedgekeurd. 'Maar dat was eigenlijk omdat er geen echt alternatief was', blikt fractievoorzitter Renee Teunissen van de VVD Zevenaar terug.

Hij wil graag het gesprek van morgen afwachten. 'Ik wil zijn kant van het verhaal horen.' Ook de PvdA wil dat gesprek afwachten, maar 'je moet in die positie sowieso niet de schijn tegen hebben', zegt Nathani Niebuur-Sluiter van de partij. 'Of je het nu goed of fout doet, je moet zorgen dat het allemaal helder is.'

Vrijwilligers luiden de noodklok

Diverse (oud)medewerkers van de omroep luidden deze week de noodklok, nadat meerdere vrijwilligers bij de omroep vertrokken of werden ontslagen. Daarnaast verdwenen programma's van de zender.

Vrijwilligers die vragen stelden over de boekhouding zouden daar geen antwoord op hebben gekregen en zouden vervolgens op straat zijn gezet. Bovendien verdenken veel medewerkers de directeur ervan reclame-inkomsten in eigen zak te steken.

Eusman liet in een reactie weten dat van die geruchten niets klopt. Hij erkent wel dat hij beter had moeten communiceren, om de rust binnen de omroep te bewaren. Het gesprek met de gemeente ziet hij, naar eigen zeggen, met vertrouwen tegemoet.

Zie ook: