Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gewonde bij kettingbotsing op A1 Foto: Luke Beens / Persbureau Heitink

VOORTHUIZEN - Op de A1 richting Amersfoort zijn ter hoogte van Voorthuizen vijf auto's op elkaar gebotst. Daarbij is zeker één gewonde gevallen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De kettingbotsing gebeurde rond 15.00 uur. De oorzaak is niet bekend. De linkerrijstrook is momenteel nog afgesloten. Dat zorgt voor een lange file. Verkeer richting Amersfoort wordt omgeleid via de A50, A12 en A30. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52