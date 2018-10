Volleybalster Lonneke Slöetjes gehuldigd: 'Beetje te veel van het goede'

Oranje verloor zaterdag de wedstrijd om het brons van China (0-3). Hoewel de teleurstelling groot was, schreven de Nederlandse volleybalvrouwen daarmee geschiedenis, want Oranje stond nog niet eerder in de halve finale op een WK.

Erehaag

Tijdens de huldiging op het stadhuis vormden jeugdspelers van de plaatselijke volleybalvereniging Longa’59 een erehaag voor Slöetjes.

Daarna werd ze toegesproken door onder meer burgemeester Annette Bronsvoort en sportwethouder Bart Porskamp. Slöetjes reageerde na afloop verrast. 'Ik had van een aantal mensen geen idee dat ze zouden komen. Er was echt wel een happening van gemaakt.'

'Beetje veel van het goede'

Maar een huldiging terwijl de Nederlandse dames vierde werden, dat vindt ook Slöetjes een beetje vreemd ogen. 'Wat dat betreft is dit misschien ook een beetje te veel van het goede, maar ik waardeer het wel dat zij mij willen eren als sporter van deze gemeente. Dat doet me echt wel veel.'

Daarnaast is het vanuit de gemeente geen gekke gedachte, want Slöetjes maakte behoorlijk veel indruk in Japan. 'Maar ik was liever met een medaille naar huis gegaan, dan dat ik een goed toernooi speel hoor', zo vertelt de volleybalster. 'De volgende keer dat ik gehuldigd word staan we hier met een medaille', zo belooft ze.

De talentvolle volleybalster speelt momenteel in Turkije, maar is woonachtig in Lichtenvoorde. Behalve Slöetjes waren ook Myrthe Schoot uit Winterswijk en Celeste Plak uit Apeldoorn actief op het WK.

