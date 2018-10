Deel dit artikel:













Volleybalster Lonneke Slöetjes feestelijk gehuldigd in Lichtenvoorde Sloetjes met wethouder Porskamp. Foto: Omroep Gelderland

LICHTENVOORDE - Volleybalster Lonneke Slöetjes uit Lichtenvoorde is vanmiddag feestelijk gehuldigd op het gemeentehuis in haar woonplaats. Op de WK in Japan eindigde de Achterhoekse afgelopen weekend als vierde met het Nederlandse damesteam.

Oranje verloor zaterdag de wedstrijd om het brons van China (0-3). Hoewel de teleurstelling groot was, schreven de Nederlandse volleybalvrouwen daarmee geschiedenis, want Oranje stond nog niet eerder in de halve finale op een WK. Erehaag Tijdens de huldiging op het stadhuis vormden jeugdspelers van de plaatselijke volleybalvereniging Longa’59 een erehaag voor Slöetjes. Daarna werd ze toegesproken door onder meer burgemeester Annette Bronsvoort en sportwethouder Bart Porskamp. Slöetjes reageerde na afloop verrast. 'Ik had van een aantal mensen geen idee dat ze zouden komen. Er was echt wel een happening van gemaakt.' Eric van den Berg sprak met Slöetjes op Radio Gelderland: De talentvolle volleybalster speelt momenteel in Turkije, maar is woonachtig in Lichtenvoorde. Behalve Slöetjes waren ook Myrthe Schoot uit Winterswijk en Celeste Plak uit Apeldoorn actief op het WK. Zie ook: Vierde plek op WK voor volleybalvrouwen

'Volleybalvrouwen zijn nu voorbereid voor de Olympische Spelen over twee jaar'