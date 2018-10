Deel dit artikel:













'Ik ben heel kwaad over deze ramkraak, maar ondernemen blijft leuk' Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - De eigenaar van de Primera aan het Mercatorplein in Apeldoorn is 'heel kwaad' over de ramkraak die in de nacht van dinsdag op woensdag is gepleegd op zijn winkel. 'Maar ik laat mij het plezier in het ondernemerschap niet ontnemen.'

Een bewoner van het Mercatorplein schrok rond 3.00 uur wakker van een enorme knal. Het bleek te gaan om een ramkraak bij de Primera. Na de knal zag een getuige twee mannen wegrennen. De vermoedelijke daders gingen ervandoor in een rode auto. Die is later teruggevonden in de Ampèrestraat. Het bleek te gaan om een gestolen wagen. Het is overigens niet de eerste ramkraak op het plein. Vorig jaar was er al een bij de juwelier. Daarvoor zijn twee mannen uit Deventer aangehouden. Bloemetjes De eigenaar van de Primera zegt tegen Omroep Gelderland dat het 'blijkbaar hip' is om ramkraken te plegen op het Mercatorplein. Al wil hij vooral benadrukken dat het een fijne plek is en dat ondernemen toch leuk blijft. De steun die hij daarbij krijgt helpt: 'Klanten brengen een bloemetje en een kozijnenboer uit de buurt bood meteen aan om er een nieuw kozijn in te zetten. Dat is wel heel fijn.' Veel schade Ondanks de steun baalt de eigenaar natuurlijk van de ramkraak, die voor veel schade zorgde. Beide toegangsdeuren van het pand zijn er compleet uitgereden. 'De schade is vooral materieel. Het is een flinke klap geweest.' Schade-experts moeten nog gaan bepalen hoe groot de schade daadwerkelijk is. Maar over gestolen goederen maakt de eigenaar zich minder zorgen. 'We hebben onze spullen binnen heel goed beveiligd. Dus dat valt waarschijnlijk wel mee, maar de ravage is groot.' Zie ook: Mannen vast voor ramkraak op juwelier

