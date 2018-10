'Zet je licht aan!'; ruim 1500 Gelderlanders doen mee aan fietsverlichtingsactie

Ook Esmeralda den Boer uit Wageningen doet mee. Zij werkt in een fitnesscentrum en ziet haar klanten in de wintermaanden op de fiets komen en gaan. 'Soms zie je ze inderdaad vertrekken zonder achterlicht of juist met zo'n gammel achterlichtje en dan denk ik: ja je bent gewoon niet

heel goed zichtbaar.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder video):

'Het werkt écht'

Volgens Marcel Derks van de ANWB heeft de tekst mét smiley een positief effect. 'Het aantal fietsers dat verlichting gaat voeren gaat van 4 naar 6 op de 10. Dat blijkt uit proeven in Den Haag, Nijmegen en Rotterdam. Het werkt écht.'

De verf blijft twee weken zichtbaar. 'Dit is milieuvriendelijk spuitkrijt op waterbasis. Het blijft ongeveer twee weken op het wegdek staan. Provincies zijn op de hoogte, gemeentes zijn op de hoogte', aldus Derks.