Politie zoekt Vitesse-fan die agent molesteerde

ARNHEM - De politie van Rotterdam is op zoek naar de identiteit van de Vitesse-fan die afgelopen zaterdagavond na afloop van de wedstrijd tussen Excelsior en Vitesse een agent molesteerde.

Na het duel moest de politie in Rotterdam tussenbeide komen, omdat een groepje Vitessesupporters zich tegen een groep agenten had gekeerd. Er werd onder andere met vuurwerk en borden gegooid. Een aanhanger van Vitesse heeft bij die confrontatie ook een agent zo hard geschopt dat hij zich door een arts moest laten behandelen.



Naar de confrontatie tussen supporters en agenten wordt geen onderzoek gedaan omdat het kort duurde. Wel is een onderzoek gestart naar de identiteit van de schopper.



Namens de supportersvereniging Vitesse zegt voorzitter Paul Koster de incidenten na de wedstrijd te betreuren. Hij vindt het jammer dat de vierhonderd supporters die er waren om Vitesse aan te moedigen nu allemaal een slechte naam krijgen vanwege dat kleine groepje dat moeilijkheden maakte.