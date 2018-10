Tentoonstelling Hilckmann: 'Om de gestorven koeien te gedenken en te eren'

NIJMEGEN - 'Een finale blik, een laatste groet voor de grote sloop en het nieuwe begin', zo omschrijft Marlieke Overmeer haar tentoonstelling komend weekend in de voormalige slachterij Hilckmann.

Het gebouw wordt gesloopt, voor die tijd komt Overmeer met de tentoonstelling. In de tentoonstelling worden een aantal installaties geplaatst om de gestorven koeien te gedenken en te eren, zo meldt een persbericht.

De gemeente Nijmegen kocht de slachterij in 2015 voor 27,5 miljoen. Voorwaarde: Hilckmann zou verhuizen naar een pand in Cuijk, maar in februari sloot de slachterij de deuren. Wat volgde was een lange juridische strijd. De rechter veroordeelde het bedrijf tot het terugbetalen van zeven miljoen euro. Hilckmann ging tegen die straf in hoger beroep.

De gemeente Nijmegen wil het terrein gebruiken voor nieuwbouw.