Stichting Doppie haalt 20.000 euro op voor hulphond Kees

ZEVENAAR - Drie jaar lang stond het leven van Annemiek en haar gezin in het teken van doppen, doppen en nog eens doppen. In de tuin lagen vuilniszakken vol. In heel Zevenaar en ver daarbuiten hebben mensen de afgelopen jaren doppen gespaard om de opleiding voor hulphond Kees van 20.000 euro af te kunnen betalen. 'Het is klaar', laat moeder Annemiek weten.

Een zeldzame ziekte zorgt ervoor dat Sacha's spieren en botten vergroeien, waardoor hij volledig aan een rolstoel gebonden is. Hulphond Kees is aangeschaft om Sacha te helpen bij de alledaagse dingen zoals het aandoen van zijn jas. Het opleiden van hond Kees moest de familie zelf bekostigen.

Doppen draaien

Om de opleiding voor Kees te kunnen betalen, besloten vrienden en familie een actie op te starten en doppen te gaan sparen die vervolgens naar een recyclingsbedrijf werden gebracht. Iedere maandagavond kwam een team van vrijwilligers samen in de plaatselijke supermarkt om daar doppen te draaien. Ook konden mensen daar doppen inleveren: 'Voor 1 ton doppen ontvingen wij 150 euro', vertelt Annemiek.



De 20-jarige Sacha deed vorig jaar in het programma Gelderland Helpt een oproep voor doppen (de tekst loopt door na de video):





Maatje voor het leven

Kees is inmiddels een jaar in het gezin en is echt een maatje voor Sacha geworden, zegt Annemiek: 'Ze doen het heel goed samen. Iedere ochtend hebben ze een vast ritueel waarbij Kees lekker bij Sacha op bed komt en hem wakker maakt door hem enthousiast te likken. Hij gaat ook met Sacha mee naar de dagbesteding en als hij niet mee kan, staat hij Sacha kwispelend op te wachten.'

Bekendheid

De doppenactie heeft ook een enorm positieve impact gehad op Sacha: 'Sacha genoot zichtbaar van alle aandacht en is zelfverzekerder geworden. We kunnen bijna niet meer in Zevenaar lopen zonder herkend te worden. De doppendraaiavonden missen we wel, maar het is ook wel weer fijn dat het klaar is. Ik kan nu weer een boek lezen.'