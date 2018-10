Eindelijk weer meer water in de Rijn?

SPIJK - Het lage water in de Rijn kan dit weekend wel eens worden aangevuld. Dat komt vooral doordat er in Frankrijk, Zwitserland, Zuid-Duitsland en Oostenrijk sneeuw en regen wordt verwacht.

'Boven de 1100 meter valt er sneeuw, daaronder regen. Op hoge plekken kan het wel vijftig centimeter zijn, dat is best veel.' De neerslag is goed nieuws voor de Rijn. Het water staat daar historisch laag.

Zo was de stand bij Lobith afgelopen vrijdag 6.61 meter boven NAP. Dat is de laagste stand ooit gemeten.