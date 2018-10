Man zonder rijbewijs moet BMW inleveren

NIJMEGEN - Een automobilist in Nijmegen heeft zijn BMW moeten inleveren, omdat hij ging rijden terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd.

Agenten zagen hem rijden in de Nijmeegse wijk Lindenholt. Hij werd aangehouden. Mede omdat het niet voor de eerste keer was dat hij reed terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd, moest hij zijn BMW afstaan.

De man moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Die beslist dan ook wat er met de auto gaat gebeuren.