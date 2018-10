Deel dit artikel:













NEC verwacht donderdag met nieuwe hoofdsponsor te komen Foto: Broer van den Boom

NIJMEGEN - NEC is strijdbaar in de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor, na het faillissement van hoofdsponsor EnergieFlex. 'Morgenmiddag verwachten we met goed nieuws naar buiten te kunnen treden', stelt algemeen directeur Wilco van Schaik woensdag.

'Wij willen opnieuw een hoofdsponsor waar we het verschil mee kunnen maken op het veld en in onze prachtige stad en omgeving. NEC wil naast het voetbal veel meer betekenen voor de inwoners van het Rijk van Nijmegen. Het partnership was dan ook veel meer dan een traditioneel hoofdsponsorschap', legt Van Schaik uit. 'Er is nog steeds een grote groep Nijmegenaren die in een schrijnende situatie verkeert. Juist deze groep zouden we samen de helpende hand toereiken.' Zie ook: Hoofdsponsor NEC failliet verklaard