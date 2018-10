Agenten ademen rook in bij arrestatie tijdens brand

BEEK GEM MONTFERLAND - Agenten hebben in Beek rook ingeademd bij een brand. Dat gebeurde toen zij een man arresteerden.

Volgens een videocorrespondent was de gearresteerde man in paniek geraakt. Het betrof een slaapkamerbrand die snel onder controle was.

De agenten zijn in de ambulance nagekeken, maar waren in orde.