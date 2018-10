Deel dit artikel:













Mogelijk sneeuw in Gelderland door koufront Foto: Omroep Gelderland

OTTERLO - Twee weken geleden liepen we nog in een korte broek en braken we een weerrecord met 27,3 graden. Nu is de nazomer definitief voorbij en kan het zelfs gaan sneeuwen, aldus MeteoGroup in Wageningen.

Vrijdag komt er een koufront onze provincie binnen. Zaterdag- en zondagnacht krijgen we nachtvorst en overdag wordt het maar rond de 7 graden. Maandag en dinsdag komen de temperaturen ook niet boven de 10 graden uit. Sneeuw In de Ardennen valt er begin volgende week sneeuw en het kan zijn dat we daar in Gelderland ook mee te maken krijgen. 'Het zou kunnen dat er op de hoogste punten van de Veluwe maandag of dinsdag ook sneeuw gaat vallen', aldus MeteoGroup . Bekijk hier het actuele weerbericht van Gelderland.