Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Apeldoorners zitten zes uur zonder stroom Foto: Pixabay

APELDOORN - 1100 huishoudens in de Apeldoorn hebben zes uur zonder stroom gezeten. Het ging oorspronkelijk om 4500 klanten in de postcodegebieden 7315, 7323, 7324 en 7341 in Apeldoorn, Beemte Broekland, Terwolde, Vaassen en Wenum Wiesel.

Net na 14.00 uur was de storing verholpen. Netbeheerder Liander meldde dat het onduidelijk is waar de stroomstoring vandaan kwam. De storing duurde veel langer dan gepland vanwege de complexiteit. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52