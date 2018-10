Wethouder Bosman van Berkelland overleeft motie van wantrouwen

BORCULO - Wethouder Anjo Bosman van de gemeente Berkelland heeft dinsdagavond een motie van wantrouwen overleefd tijdens de raadsvergadering. De oppositiepartijen (D66, PvdA, Groenlinks en Ondernemend Berkelland) hadden deze motie ingediend, omdat de wethouder onjuiste informatie zou hebben verstrekt over de verkoop van Villa Smits in Eibergen.

De oppositiepartijen in Berkelland dienden tijdens een eerdere raadsvergadering een amendement in om meer zekerheden in te bouwen in de verkoop van het voormalige gemeentehuis van Eibergen. Wethouder Bosman gaf tijdens deze vergadering aan dat sommige van deze zekerheden in strijd zouden zijn met wet- en regelgeving.

De oppositiepartijen lieten dit onderzoeken door een extern jurist: 'Uit zijn advies is gebleken dat er een onjuiste voorstelling van zaken is gegeven door de wethouder', aldus Han Boer van D66. Volgens de oppositiepartijen is hiermee een vertrouwensband met de wethouder geschaad. D66 vindt het jammer dat het 'visitekaartje' van de gemeente op deze manier door mag blijven gaan.

Ook de PvdA zegt het vertrouwen in de wethouder op. 'De gemeenteraad van Berkelland moet kunnen vertrouwen op de juiste informatie', aldus Betsy Wormgoor van de PvdA.

Diep geschokt en verbijsterd

De coalitiepartijen van Berkelland waren not amused over de motie van wantrouwen die door de oppositiepartijen werd ingediend. 'Wij zijn diep geschokt en verbijsterd hoe een groep partijen zich opstelt in deze raad', zegt fractievoorzitter Gerard Hilhorst van het CDA. De partij wil zich nadrukkelijk distantiëren van het gedrag van de oppositiepartijen en vindt het getuigen van niet transparant acteren.

Volgens de VVD schiet deze motie van wantrouwen zijn doel compleet voorbij en zouden de oppositiepartijen hiermee buitenspel komen te staan.

Wethouder Bosman zelf gaf tijdens een verklaring in de raad aan dat zij nooit beweerd heeft dat het amendement van de oppositiepartijen in strijd is met de wet. 'De raad is zorgvuldig meegenomen in het doorlopen van het proces. Het college is dan ook van mening dat de raad niet onjuist is geïnformeerd'.