Politie onderzoekt dood van man in Arnhem

ARNHEM - De politie doet onderzoek, na de vondst van een dode man in een flatwoning aan de Keizershof in Arnhem.

Dat maakte de politie dinsdagavond bekend. Onderzoek moet uitwijzen of het om een natuurlijke dood gaat, of dat er iets anders is gebeurd. De man werd gevonden in een woning op de zesde verdieping.

Ook is de identiteit van de man nog niet bekendgemaakt.

Meer info volgt later.