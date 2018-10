Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dode man in flat: geen misdrijf Foto: Jean-Marc Regelink / Persbureau Heitink

ARNHEM - De man die dinsdagavond dood werd aangetroffen in een flat aan de Keizershof in Arnhem is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

De politie maakte dinsdagavond bekend dat het lichaam van een man in de Arnhemse flat was gevonden. De man werd gevonden in een woning op de zevende verdieping. De identiteit van de man is niet bekendgemaakt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52