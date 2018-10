Schimmige financiële constructie RTV Favoriet: gemeente eist opheldering

ZEVENAAR - De lokale omroep RTV Favoriet uit Zevenaar heeft jarenlang geen reclame-inkomsten ontvangen op de eigen rekening. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van Omroep Gelderland. Directeur Joshua Eusman bevestigt dat hij adverteerders liet betalen via zijn eigen bedrijf, maar ontkent de aantijgingen van oud-medewerkers dat hij delen van de reclame-opbrengsten in eigen zak zou hebben gestoken.

Door de ontstane commotie heeft de gemeente Zevenaar, die jaarlijks duizenden euro's subsidie naar de omroep overmaakt, besloten om de directeur om opheldering te vragen.

Het balletje kwam aan het rollen toen meerdere (ex)vrijwilligers bij de omroep aan de bel trokken over het schrikbewind dat de directeur en zijn vader (secretaris bij de omroep) zouden voeren. Volgens ingewijden ziet de omroep al jaren niets terug van de reclame-opbrengsten.

De betalingen van adverteerders werden rechtstreeks overgemaakt naar Goldstar Studio's, een bedrijf van de eigenaar. Naar eigen zeggen waren ze, toen ze enkele jaren geleden in de omroep stapten, bang dat ze met de reclame-opbrengsten de subsidie van de gemeentes zouden verliezen.

'Te naïef geweest'

Inmiddels betalen de adverteerders volgens Eusman rechtstreeks aan de omroep, maar de directeur ontkent dat hij voor die tijd strafbaar bezig was. 'Het is volgens mij een normale constructie, maar ik ben te naïef geweest dat ik het zo heb gedaan', geeft hij nu toe.

Over welke bedragen er reclame-inkomsten zijn ontvangen en hoeveel hij daarvan via zijn bedrijf heeft overgemaakt aan de omroepstichting wil hij geen uitspraken doen. 'Daarover ga ik geen uitspraken in de media doen, maar ik ben het allemaal op een rijtje aan het zetten en de medewerkers zullen er binnenkort over geïnformeerd worden.'

Volgens oud-medewerkers moeten de opbrengsten op minimaal 50.000 euro per jaar liggen. Uit de rekeningen van de omroepstichting blijkt dat er slechts mondjesmaat reclamegelden van Goldstar Studio's richting RTV Favoriet zijn overgemaakt. Eusman ontkent bovendien dat het bedrag zo hoog is als gesuggereerd wordt.

Gemeente wil opheldering

Eusman moet donderdag naar de gemeente om vragen te beantwoorden over de kwestie. 'Ja, ze willen me een paar vraagjes stellen, maar daar maak ik me helemaal geen zorgen over.' Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat ze naar aanleiding van de vragen van Omroep Gelderland hebben besloten om de directeur uit te nodigen voor een gesprek. Ze benadrukken dat ze nog niemand veroordelen, maar willen wel opheldering over wat er aan de hand is en was.

Het Commissariaat voor de Media is op de hoogte gesteld van de situatie en onderzoekt de zaak.