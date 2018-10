Ontzander ruimt zelf plastic op langs de Maas

ALPHEN - Het bedrijf dat zand en grind in de uiterwaarden tussen Alphen en Dreumel wint, heeft zelf het aangespoelde plastic afval langs de Maas opgeruimd. Het bedrijf raakte in opspraak nadat burgercollectief Dreumelse Waard ontdekte dat op verschillende plekken langs de rivier oranje bouwplastic was aangespoeld. Dat plastic heeft Nederzand nu zoveel mogelijk opgeruimd.

'We hebben tot deze actie besloten omdat we niet kunnen uitsluiten dat het materiaal van ons project afkomstig is. Daarom hebben we onze verantwoordelijkheid genomen', zegt projectleider Herman van der Linde in een reactie. Over een lengte van 12 kilometer heeft Nederzand het plastic afval opgeruimd.

Het plastic is volgens het burgercollectief Dreumelse Waard meegekomen met Belgische grond en baggerspecie die wordt gebruikt om de plas na het ontzanden weer minder diep te maken. Ongeveer de helft van dit materiaal komt uit het buitenland. 'Als het vanuit ons project afkomstig is, dan is dat gebeurd in de periode dat we nog geen stortkoker gebruikten', zegt Van der Linde. Sinds ongeveer een half jaar gebruikt het bedrijf een speciale koker, waardoor drijvend afval beter kan worden afgevangen. De zandwinlocatie wordt als alle werkzaamheden klaar zijn, ingericht als natuurgebied.

Onafhankelijk onderzoek

De gemeente West Maas en Waal gaat een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar welk materiaal er precies in de plas gestort wordt. Rijkswaterstaat voert die controles normaal gesproken uit, maar door de ontstane onrust heeft de gemeente besloten zelf ook een onderzoek in te stellen. De projectleider noemt de ontstane onrust onterecht. 'Er gebeurt hier niets dat het daglicht niet kan verdragen.'

In een brief heeft Rijkswaterstaat de ontzander laten weten dat er tijdens een drie maanden durende uitgebreide controle geen misstanden zijn aangetroffen. Die controle werd uitgevoerd van juli tot eind september. Maar begin oktober bleken de papieren van twee uit het buitenland afkomstige schepen niet te kloppen. Dit kwam aan het licht door een controle van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Een schip is uiteindelijk teruggestuurd, het andere mocht zijn lading na een nadere inspectie toch in de plas storten. De ILT heeft monsters van de lading genomen en verwacht eind oktober de resultaten te hebben. Nederzand zegt dat de schepen verkeerd geladen waren, maar dat er bij de instanties geen twijfels zijn over de kwaliteit van de partij grond en baggerspecie.

