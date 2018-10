Wie wordt de Grootste Gelderlander aller tijden? Het publiek is aan zet

De jury van de verkiezing 'de Grootste Gelderlander aller tijden' is eruit. Uit 55 namen die het publiek nomineerde, heeft zij er 20 geselecteerd die kans maken op de titel. Nu is het publiek aan zet.

De wedstrijd is een samenwerking van de Radboud Universiteit, Erfgoed Gelderland, de Historische Herberg Arnhem en de provincie Gelderland. De namen moesten voldoen aan twee criteria: de Grootste Gelderlander moet een bijdrage hebben geleverd aan de Gelderse geschiedenis en overleden zijn.

Het is nu aan het publiek om uit de twintig geselecteerde namen een winnaar te kiezen. Dat gebeurt op 16 november in het provinciehuis in Arnhem, in de Historische Herberg Gelderland van 14.00 tot 16.30 uur. Wie daar bij wil zijn, moet zich voor 11 november aanmelden via e-mail. De toegang is gratis.

De verkiezing is nodig, vindt de provincie: 'Gelderland kent een rijke geschiedenis. Sinds de Middeleeuwen zijn Gelderlanders in de weer de samenleving te verbeteren. Soms door kleine beslissingen met grote gevolgen, soms door een strategische keuze met grote invloed op de directe omgeving. Zoals altijd maakt de mens hét verschil.'

De kanshebbers

De namen die in aanmerking komen voor de benoeming zijn:

Karel van Gelre

Helene Kröller-Müller

Hendrik Lorentz

Ien Dales

Joan Derk van der Capellen tot den Pol

Marga Klompé

Maarten van Rossum

Wilhelm Röntgen

Eleonora van Engeland

Piet Mondriaan

A.C.W. Staring

Maria van Gelre

Titus Brandsma

Herman Willem Daendels

Willem van den Berg

Helena Kuipers-Rietberg

Graaf Otto II

Jan Hendrik van Kinsbergen

Jacob Jan Cremer

de Gebroeders van Lymborch.

Op de website www.mijnGelderland.nl zijn verhalen over de groep Gelderlanders te lezen.

