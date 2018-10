'Hij maakt de omroep kapot', vrijwilligers lokale omroep RTV Favoriet luiden de noodklok

ZEVENAAR - Ze zijn ten einde raad. Diverse medewerkers en ex-medewerkers van de lokale omroep RTV Favoriet luiden de noodklok over het 'schrikbewind' dat zou worden gevoerd door directeur Joshua Eusman. Enkele programma's zijn al van de zender verdwenen, de kwaliteit van beeld en geluid zou achteruit hollen en vrijwilligers die vragen stellen, zouden zonder pardon de laan uit worden gestuurd.

Dat blijkt uit meerdere gesprekken die Omroep Gelderland de afgelopen tijd voerde met medewerkers en oud-medewerkers van de omroep. Een van de mensen die weg zijn gestuurd, is Gerard van der Meij. Jarenlang was hij actief als sportverslaggever, maar begin september werd hem verteld dat hij niet meer terug hoefde te komen.

'Ik had op een medewerkersbijeenkomst, waar de directeur en diens vader (die secretaris is) niet aanwezig waren, kritiek geuit. Ik had gevraagd wie het bestuur eigenlijk controleerde', zegt Gerard. Dat kritische geluid kwam het bestuur vervolgens ter ore. Daarop werd hem medegedeeld dat hij ontslagen was. Ook zijn vrouw, die penningmeester was bij de omroep, kon haar spullen pakken.

'De omroep mag hier gewoon niet aan kapot gaan'

Directeur Joshua Eusman en zijn vader Marc Eusman namen vier jaar geleden zitting in het bestuur toen het oude bestuur vervangen werd. 'We waren allemaal heel enthousiast. Er kwam een jonge frisse man te zitten die ons uit een commercieel dal zou trekken, meer adverteerders aan zou trekken', vertelt Gerard over het moment dat er nog niets aan de hand leek. Maar al snel veranderde dat. Een vrijwilliger die anoniem wil blijven uit angst voor represailles vertelt: 'Zoals de laatste drie jaar, zo slecht is het nog nooit geweest'. Het was altijd gezellig in de studio, iedereen ging goed met elkaar om, maar nu ligt dat totaal anders. Ik voel me niet meer thuis.'

Gesprekken met meerdere werknemers bevestigen dit beeld. 'Hij maakt op deze manier de omroep kapot', zegt Lidwine de Jong die tot voor kort bij RTV Favoriet actief was als presentatrice. Ook zij ging met gedoe weg bij de omroep, door toedoen van Joshua Eusman. 'Radio maken is wat ik het liefste doe, het is mijn grote passie', benadrukt ze. 'Er moet iets gebeuren, want de omroep mag hier gewoon niet aan kapot gaan.'

'Je wordt afgebluft en gedreigd met advocaten'

Volgens Gerard van der Meij voert het bestuur een waar schrikbewind binnen de omroep. 'Je wordt afgebluft en er wordt gedreigd met advocaten. Er heerst een 'wie niet voor mij is, die is tegen mij' instelling.' Dat bevestigt Chris van Brero, presentator van het sportprogramma binnen de omroep. Hij heeft met zijn team noodgedwongen de werkzaamheden neergelegd, nadat onder meer twee van zijn sportverslaggevers de laan uit werden gestuurd.

'Wij kunnen op deze manier geen programma meer maken', geeft hij aan. Toen hij dat op de Facebookpagina van het programma meedeelde en erbij vermeldde dat maatregelen van de directie ten grondslag lagen aan het verdwijnen van het programma, meldde de directeur zich opeens met het verzoek een deel van het bericht te vervangen. 'Ja, het rommelt hier echt', benadrukt de presentator.

Eusman: 'Mensen komen en mensen gaan'

Gerard en zijn vrouw hadden vragen over de reclamegelden die door adverteerders betaald werden aan het eigen bedrijf van Joshua Eusman. Toen hij daar vragen over stelde, is het balletje gaan rollen. Joshua laat in een reactie weten dat er inderdaad sprake is van onrust, maar hij heeft het gevoel dat een paar mensen andere medewerkers tegen hem en zijn vader opzetten.

Volgens hem valt het wel mee hoeveel vrijwilligers zijn vertrokken. 'Mensen komen en mensen gaan', zo zegt hij daarover. Dat hij zichzelf zou verrijken door reclame-opbrengsten die bestemd zijn voor de omroep in eigen zak te steken, verwijst hij naar het rijk der fabelen. 'Dat is absoluut niet waar', benadrukt hij.

Hoewel menig oud(medewerker) tegenover Omroep Gelderland aangeeft dat het voor de omroep het beste zou zijn als de directeur vertrekt, is hij niet van plan dat te doen. 'Ik laat me hier toch niet wegpesten?' Daarnaast verwonderen veel medewerkers zich over het feit dat de omroep nog steeds duizenden euro's schuld heeft en directeur Eusman in een dure Bentley rijdt. 'Ja ik heb de schijn een beetje tegen, maar ik woon nog thuis en ik werk wekelijks 70 uur. Ik laat me toch niet door al die mensen op de kop keren om te kijken of er wat euro's uit mijn zakken komen rollen?'