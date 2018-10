Nijmegen gaat reclamebelasting heffen voor 'aantrekkelijke binnenstad'

NIJMEGEN - Nijmegen gaat vanaf 1 januari reclamebelasting heffen bij ondernemers in de binnenstad. De jaarlijkse inkomsten worden rond de 125.000 euro geschat. Dat geld wordt besteed aan activiteiten of bijvoorbeeld marketing.

Het bedrag dat ondernemers betalen is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. De maximale kosten zijn 1000 euro per jaar, voor de allergrootste ondernemers. 'Op die manier kunnen ondernemers gezamenlijke kosten voor bijvoorbeeld activiteiten en marketing eerlijk verdelen', schrijft de gemeente.

Op dit moment kunnen ondernemers zelf kiezen of ze geld uitgeven voor het aantrekkelijker maken van de binnenstad. Vooral grote ketens betalen vaak niet mee. Dat terwijl ze wel meeprofiteren van bijvoorbeeld de kerstverlichting in de winterperiode. Het Nijmeegse college wil nu een lijn trekken.

De 125.000 euro in Nijmegen staat in schril contrast met de enorme bedragen in andere steden. In Arnhem betalen ondernemers jaarlijks 600.000 euro voor het aantrekkelijk maken van de binnenstad. In Eindhoven is de inhoud van het jaarlijkse potje zelfs 900.000 euro.

Stap verder: bedrijfsinvesteringszone?

De Nijmeegse wethouder Monique Esselbrugge (Binnenstad) is blij met de eerste stap, maar hoopt in de toekomst op een bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Bij een BIZ betalen ondernemers ook een jaarlijks bedrag, zonder dat de gemeente zich daarmee bemoeit. In Haarlem is dat bijvoorbeeld al het geval.

Voor nu is dat volgens Esselbrugge nog een stap te ver. Veel grote ondernemingen weigeren en moeten op deze manier gedwongen worden om mee te betalen.

Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de raad. Als dat het geval is, treedt de nieuwe belasting begin volgend jaar in werking.

