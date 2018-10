Gemeenten moeten concrete afspraken maken over huishoudelijke hulp

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen en een aantal gemeenten in het Rivierengebied moeten hun beleid wat betreft het toewijzen van huishoudelijke hulp aanpassen. Dat stelt jurist Kevin Wevers uit Aalten op basis van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Wevers spande de afgelopen jaren honderden procedures aan tegen gemeenten, omdat zij zich niet aan de regels houden bij het bepalen hoeveel hulp iemand nodig heeft bij de schoonmaak van het huis. Hij heeft inmiddels alle zaken gewonnen waarbij hij het gemeentebeleid ter discussie stelde.

Concrete afspraken

Deze week kreeg hij van de hoogste rechter gelijk in een zaak die hij tegen de gemeente Steenbergen had aangespannen. 'De Centrale Raad heeft nu bepaald dat gemeenten duidelijk af moeten spreken hoeveel uren er wanneer aan welke taak besteed gaat worden en hoe vaak. Hierdoor is het voor cliënten duidelijk wat ze aan hulp kunnen verwachten en waar ze recht op hebben', zegt Wevers.

De uitspraak heeft vooral gevolgen voor gemeenten die 'resultaatgericht' indiceren. Hierbij spreekt de gemeente met de zorgverlener af wat het resultaat moet zijn: een schoon en leefbaar huis. 'Maar concrete afspraken en een concrete onderbouwing van de bestede uren ontbreken hierbij vaak, waardoor je als cliënt aan de goden bent overgeleverd. Door deze nieuwe uitspraak is nu vastgesteld dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over hoeveel tijd een zorgverlener aan welke klussen moet besteden.'

Binnenkort nieuwe belangrijke uitspraak

Wevers heeft op dit moment nog steeds honderden zaken lopen tegen gemeenten. Ook tegen de gemeente Nijkerk. Nijkerk moest eerder al eens in opdracht van de rechter het beleid wijzigen rondom de toekenning van de huishoudelijke hulp. De gemeente koos er vervolgens voor om een KPMG-rapport als basis te nemen voor het beleid. Hierin staat dat een gemeente standaard twee uur hulp mag toewijzen. Wevers spande hierover een rechtszaak aan en won.

'Nijkerk gaat uit van een gemiddeld aantal uren, waardoor iedereen twee uur toegewezen krijgt. Maar bij de ene cliënt is meer hulp nodig dan bij de andere. De ene heeft een grotere woning dan een andere. KPMG gaat ervan uit dat er maar één slaapkamer is. Grotere woningen hoeven blijkbaar niet te worden schoongemaakt.'

Hoewel Nijkerk in het ongelijk werd gesteld door de rechtbank Gelderland, kregen andere gemeenten die het KPMG-rapport hanteren door twee andere rechtbanken wel gelijk. Om duidelijkheid te krijgen, besloot Nijkerk in hoger beroep te gaan. Op 10 december wordt de uitspraak verwacht.

'Gemeenten moeten cliënten compenseren'

Volgens Wevers voldoen nog steeds niet alle gemeenten aan de regels van de Wet Maatschappelijke ondersteuning. 'Aan de hand van deze uitspraak is in ieder geval duidelijk dat meer dan 100 gemeenten in Nederland jarenlang beleid hebben gevoerd dat in strijd is geweest met de wet. Dit betekent wat mij betreft dat de cliënten voor de niet geleverde zorg gecompenseerd moeten worden.'

De gemeente Nijmegen zegt in een reactie de uitspraak te gaan bestuderen.

