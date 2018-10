Honderden vogelaars willen foto van verdwaalde steppevorkstaartplevier

BATENBURG - De steppevorkstaartplevier... wie had er ooit eerder van gehoord? Honderden vogelaars uit binnen- en buitenland zijn voor dit verdwaalde vogeltje al uitgerukt naar de Liendense Waard.

Volgens Theo Hesen, vogelaar en lid van Natuur en Milieu Wijchen, staat de dijk bij de Liendense Waard sinds zondag vol vogelaars. Ze komen af op de zeldzame steppevorkstaartplevier. Deze vogel leeft normaal in de Kaukasus, tussen de Kaspische en de Zwarte Zee. Maar heel soms verdwaalt er een jong vogeltje en vliegt richting Europa, in plaats van naar Zuid-Afrika, om met zijn soortgenoten te overwinteren. Ook dit is volgens Hesen een verdwaald jong vogeltje.

Zucht van opluchting

Tussen de kieviten en de kleikluiten valt het vogeltje nauwelijks op, maar als hij zich dan weer even laat zien, gaat er een zucht van opluchting door de vogelaars. Hebben ze toch niet voor niets op de tocht gestaan.

De Liendense Waard is een natuurontwikkelingsgebied in de uiterwaarden van de Maas tussen Batenburg en Niftrik en is volgens Hesen altijd goed voor bijzondere vogels; voor de Wijchense vogelaars is het al de mooiste stek in de omgeving. Nu is het even een vogelgebied met landelijke bekendheid.