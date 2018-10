Deel dit artikel:













Kitesurfer kan harde wind niet aan; kite in boom Foto: Tim van Donkersgoed/ Persbureau Heitink

ERMELO - Een kitesurfer zat dinsdagmiddag in de problemen bij Strand Horst in Ermelo. Vanwege een stevige wind kon hij zijn kite niet onder controle houden en werd hij een aantal meters meegesleurd. De man liet de kite los en die belandde in een boom.

De boom waarin de kite terechtkwam, staat vlak naast de A28. Het gevaar bestond dat de kite op de snelweg zou belanden. De brandweer van Ermelo rukte daarom uit en haalde de kite met behulp van een hoogwerker uit Harderwijk uit de boom. De kitesurfer raakte niet gewond.