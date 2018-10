Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Patiënten in de kou door gesprongen leiding in Gelre ziekenhuis De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Foto: 112 Nieuws Gelderland

APELDOORN - Wateroverlast in het hoofdgebouw van het Gelre ziekenhuis aan de Albert Schweitzerlaan in Apeldoorn, zorgt voor problemen. Patiënten liggen letterlijk in de kou.

Rond 15.00 uur sprong er een leiding op de derde verdieping van het ziekenhuis, waardoor een groot deel van de cv leegliep. Dit zorgde voor de nodige wateroverlast. De brandweer rukte met meerdere wagens uit. Patiënten in de kou De pompen van de cv werden stilgezet. Met als gevolg dat de verwarming in het ziekenhuis het niet meer doet. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is er geen gevaar voor de patiënten, maar daalt de temperatuur in het gebouw langzaam: 'Waar nodig worden maatregelen voor de patiënten genomen, indien patiënten het koud krijgen.' Verwacht wordt dat dinsdagavond de verwarming nog gerepareerd wordt en het weer warmer wordt in het Gelre ziekenhuis. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52